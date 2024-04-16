Власти Тюменской области объявили эвакуацию в трех селах из-за паводка

Фото: телеграм-канал "Александр Моор"

Жителей населенных пунктов Паленка, Новогиреевка, Афонькино Казанского района Тюменской области призвали эвакуироваться из-за риска подтопления. Об этом сообщает оперативный штаб региона в своем телеграм-канале.

Ранее первый заместитель начальника ГУ МЧС по Тюменской области Владимир Закутаев заявил, что федеральную трассу Тюмень – Омск на реке Ишим из-за паводка укрепили водоналивными дамбами.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что пик паводка в Курганской и Тюменской областях ожидается в середине текущей недели.

