Пик паводков в Тюменской области ожидается 23–25 апреля

Фото: ТАСС/МЧС России

Ситуация с паводком в Тюменской области усложнится к 20 апреля, а пик может наступить 23–25 апреля. Об этом во время совещания Владимира Путина сообщил губернатор региона Александр Моор.

По его словам, в зоне затопления может оказаться 51 населенный пункт, 1 847 жилых домов и 7 291 человек, у которых около 2 000 сельскохозяйственных и домашних животных.

"На реках Тобол и Ишим возможно достижение максимальных значений уровня воды <…> В среднем где-то на полметра выше исторических максимумов", – отметил глава региона.

Ранее самолет Ил-76 МЧС России доставил 4 километра быстровозводимых водоналивных дамб в Тюменскую область. Их доставили по поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова для снижения последствий прохождения паводка, защиты жилых домов и хозпостроек от половодья.

Первый заместитель начальника ГУ МЧС по Тюменской области Владимир Закутаев сообщил, что федеральную трассу Тюмень – Омск на реке Ишим в связи с паводком укрепят водоналивными дамбами. Их установят у трассы Р-402 в 10 километрах от села Абатского, через которое проходит река Ишим.

