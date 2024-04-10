Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Орске как контролируемую

Фото: телеграм-канал "ПроОрск"

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Орске является контролируемой, и осложнений пока не зафиксировано. Об этом заявили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Оренбургской области.

Как сказано в сообщении, ведомство предпринимает усилия для предупреждения развития факторов рисков для здоровья местных граждан. При этом в пресс-службе уточнили, что источников химического и микробиологического загрязнения в зоне паводка на данный момент не обнаружено.

Однако в Роспотребнадзоре добавили, что подтопление кладбища в поселке Старая Биофабрика, который находится в низине, не связано с подъемом реки Урал. В ведомстве связали это с накоплением талых вод.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор взял на контроль эпидемиологическую обстановку в регионах, где наблюдается сложная паводковая ситуация. Глава ведомства Анна Попова заслушала доклад об усилении санитарно-эпидемиологического надзора в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.

Ей доложили, что в Оренбургской области специалисты ведомства исследовали более 3 тысяч проб воды на санитарно-химические и микробиологические показатели. Более того, в регионах проводится мониторинг объектов водоснабжения и водоотведения.

5 апреля в Орске Оренбургской области случился первый прорыв дамбы. Позже стало известно и о втором прорыве, а третий произошел возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

Количество эвакуированных из-за паводка в Оренбургской области выросло до 7,7 тысячи человек. С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня, а с 7 апреля – ЧС федерального характера.

По информации МЧС РФ, основными причинами масштабного половодья в РФ являются природные факторы: переувлажнение почвы, ее промерзание, снегозапасы, резкое весеннее потепление и обильные осадки. Глава ведомства Александр Куренков поручил сформировать в регионах, где существует риск подтоплений, запасы продуктов, воды и медикаментов.

