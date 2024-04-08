Очередной прорыв дамбы в Орске произошел близ поселка Лесоторгового

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Очередной прорыв дамбы в Орске произошел возле поселка Лесоторгового, сообщает ТАСС.

Вода подступает к частным домам. В связи с ЧП жителей поселка экстренно эвакуируют.

В мэрии Оренбурга сообщили, что уровень воды в реке Урал за 6 часов увеличился на 21 сантиметр, до 893 сантиметров. Река Сакмара у Татарской Каргалы за прошедшие 6 часов прибавила 9 сантиметров и в настоящее время составляет 792 сантиметров. При этом опасной считается отметка в 930 сантиметров.

Специалисты прогнозируют, что уровень воды превысит опасное значение – в ближайшие два дня ситуация будет только ухудшаться. Жителей Оренбургской области, находящихся в зоне подтопления, призвали покинуть свои дома.

5 апреля в Орске произошел первый прорыв дамбы, затем случился второй. Из подтопленных домов и территорий эвакуировались более 6 тысяч человек.

Работники МЧС используют беспилотники с целью обнаружения возможных прорывов дамбы. Паводок затронул и Оренбург. В городе подтопило более 3,5 тысячи объектов и территорий.

Перелив через дамбу зафиксировали в Новотроицке. Спасатели начали эвакуировать жителей с улицы Севастопольской. Уровень воды находится на отметке в 8,5 метра.

На место ЧП в Оренбургскую область уже прилетел глава МЧС РФ Александр Куренков, который на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС объявил в Оренбургской области ЧС федерального характера.