08 апреля, 12:15Происшествия
Перелив через дамбу зафиксировали в Новотроицке под Оренбургом
Фото: телеграм-канал Baza
В Новотроицке Оренбургской области зафиксировали перелив через дамбу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Денис Паслер.
"С утра в Новотроицке. Здесь зафиксирован перелив через дамбу, идут работы по ее отсыпке", – информировал он.
В связи с произошедшим спасатели начали эвакуировать жителей с улицы Севастопольской. Для них подготовили пункты временного размещения.
Уровень воды сейчас находится на отметке в 8,5 метра, заключил губернатор.
5 апреля в Орске Оренбургской области произошел первый прорыв защитной дамбы, позже случился второй прорыв.
В зоне подтопления в Орске, по последним данным, оказались уже более 6 тысяч жилых домов. Из подтопленных домов и территорий эвакуировались свыше 6 тысяч человек.
Для выявления возможных прорывов защитной дамбы в Орске специалисты МЧС применяют беспилотники.
Паводок затронул и Оренбург. В городе подтопило более 3,5 тысячи объектов и территорий. Эвакуировали с подтопленных территорий 786 человек.
На место ЧП в Оренбургскую область уже прилетел глава МЧС РФ Александр Куренков. Ранее распоряжение о его вылете отдал Владимир Путин.
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