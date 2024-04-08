Перелив через дамбу зафиксировали в Новотроицке под Оренбургом

Фото: телеграм-канал Baza

В Новотроицке Оренбургской области зафиксировали перелив через дамбу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Денис Паслер.

"С утра в Новотроицке. Здесь зафиксирован перелив через дамбу, идут работы по ее отсыпке", – информировал он.

В связи с произошедшим спасатели начали эвакуировать жителей с улицы Севастопольской. Для них подготовили пункты временного размещения.

Уровень воды сейчас находится на отметке в 8,5 метра, заключил губернатор.

5 апреля в Орске Оренбургской области произошел первый прорыв защитной дамбы, позже случился второй прорыв.

В зоне подтопления в Орске, по последним данным, оказались уже более 6 тысяч жилых домов. Из подтопленных домов и территорий эвакуировались свыше 6 тысяч человек.

Для выявления возможных прорывов защитной дамбы в Орске специалисты МЧС применяют беспилотники.

Паводок затронул и Оренбург. В городе подтопило более 3,5 тысячи объектов и территорий. Эвакуировали с подтопленных территорий 786 человек.

На место ЧП в Оренбургскую область уже прилетел глава МЧС РФ Александр Куренков. Ранее распоряжение о его вылете отдал Владимир Путин.

