Беспилотники выявляют в Орске возможные места прорыва защитной дамбы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Для выявления возможных мест прорывов защитной дамбы в Орске используют беспилотники. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

"В Орске ведется работа по разведке, применяются беспилотники, чтобы выяснить слабые места в дамбе и понять, куда еще может пойти вода, и начать там эвакуацию заранее", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Илекском районе спасатели укрепляют насыпную дамбу, защищающую районный центр.

Между тем мэр Орска Василий Козупица в своем телеграм-канале сообщил, что критическая ситуация из-за паводка наблюдается в Советском районе города. По его словам, туда прибывает вода.

"Начали эвакуировать жителей поселка Лесоторгового. В общей сложности затоплено 38 территорий", – информировал глава города.

Согласно последним данным, в зоне подтопления в Орске оказались уже 6 689 жилых домов, включая 133 многоквартирных. Более того, паводок настиг 25 школ и детских садов, 9 медицинских учреждений и 9 объектов культуры, а также 27 экономических объектов.

5 апреля в Орске Оренбургской области произошел первый прорыв защитной дамбы, позже случился второй прорыв. Из подтопленных домов и территорий эвакуировались свыше 6 тысяч человек.

Паводок затронул и Оренбург. В городе подтопило более 3,5 тысячи объектов и территорий. Эвакуировали с подтопленных территорий 786 человек.

На место ЧП в Оренбургскую область уже прилетел глава МЧС РФ Александр Куренков. Ранее распоряжение о его вылете отдал Владимир Путин.

