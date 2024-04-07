Глава МЧС России прибыл в пострадавший от паводка Орск

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Глава МЧС России Александр Куренков прилетел в Орск Оренбургской области, который больше всего пострадал от масштабного паводка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сказано в сообщении, Куренков сразу отправился в подтопленные районы города, где в сотрудники МЧС в круглосуточном режиме ликвидируют последствия стихии.

Кроме того, министр собирается посетить пункты временного размещения эвакуированных граждан и провести совещание.

По информации ТАСС, замглавы МЧС Илья Денисов уже успел доложить Куренкову, что ситуация с паводком в регионе оценивается как сложная.

"Действуем адекватно ситуации", – уточнил он.

Также в ведомстве сообщили, что вода приближается к микрорайону Новый город в Орске, в связи с чем была объявлена эвакуация граждан, проживающих на улицах Краматорская, Щорса, Стасова.

Между тем губернатор Денис Паслер уточнил в своем телеграм-канале, что за последние сутки совокупный приток в Ириклинское водохранилище снизился, поэтому было принято решение сократить количество сброса воды на 500 кубических метров в секунду.

"Приняли решение сократить сброс с 2 170 кубических метров в секунду до 1 670 кубических метров в секунду", – объяснил он.

Первый прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Спустя время произошел второй прорыв.

По последней информации, в зоне подтопления находится более 4,4 тысячи домов, в том числе 6 больниц. В общей сложности эвакуировались более 1,1 тысячи человек, в том числе 331 ребенок.

По факту этого происшествия региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело. Компания "Согаз", являющая страховщиком владельца дамбы, выразила готовность выплатить материальный ущерб пострадавшим, если случай признают страховым.

Владимир Путин поручил главе МЧС России Александру Куренкову лично выехать в регион для организации работ по оказанию помощи людям и ликвидации последствий прорыва на месте.

