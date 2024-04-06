Более 1,1 тысячи человек эвакуировали после прорыва дамбы в Орске

Фото: 56.mchs.gov.ru

После прорыва дамбы в Орске из зоны подтопления эвакуировали более 1 120 человек. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"По последним данным, в Орске эвакуированы 1 121 человек, в том числе 331 ребенок", – говорится в сообщении.

В пунктах временного размещения, которые организовали в шести местных школах, находятся 283 человека, включая 77 детей.

В зоне подтопления находятся 2 450 домов и 3 185 придомовых территорий. По данным губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, число подтопленных домов уже превысило 4,4 тысячи.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов в беседе с ТАСС рассказал, что подтопленными также оказались 6 медучреждений. В связи с этим 88 пациентов перевели в другие больницы.

Спасатели МЧС, работающие на месте ЧП, для мониторинга территории применяют беспилотники. Благодаря им удается определить местоположение не только людей, но и животных.

Всего же в зоне подтопления осуществляют деятельность порядка 600 спасателей и 160 единиц техники, включая 70 плавсредств. Два воздушных судна Ми-8 находятся в состоянии готовности.

Прорыв дамбы в Орске произошел накануне. По факту произошедшего региональное управление Следственного комитета (СК) РФ возбудило уголовное дело.

При патрулировании Орска были обнаружены тела троих человек. Позже стало известно, что двое из них погибли не из-за утопления.

В связи с произошедшим мэр Оренбурга Сергей Салмин призвал местных жителей уехать к родным, знакомым или в пункты временного размещения. Он посоветовал взять документы всех членов семьи, деньги и драгоценные вещи. Также жителям рекомендуется взять лекарства и вещи первой необходимости.

