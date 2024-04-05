Прорыв дамбы произошел в Орске

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В Орске в Оренбургской области произошел прорыв дамбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В связи с произошедшим жителей домов, располагающихся в зоне затопления, начали эвакуировать на безопасное расстояние, добавил он.

В оперативных службах рассказали, что в зону подтопления могут попасть порядка четырех тысяч частных жилых домов. В них, по предварительным данным, живут до 10 тысяч человек. Сейчас в городе проводят обход территорий.

Для эвакуации местного населения из зоны подтопления подготовили шесть пунктов временного размещения. Людей разместят в шести местных школах, сообщили на странице администрации города в соцсети "ВКонтакте". Сбор жителей организовали на улице Крайней.

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что спасатели пытаются укрепить дамбу, чтобы ликвидировать прорыв. На месте работают два фронтальных погрузчика и четыре большегруза с грунтом.

До этого на железнодорожном перегоне Звезда – Чапаевск в Безенчукском районе Самарской области произошел хлопок. В связи с этим там временно приостановили движение поездов. В результате инцидента никто не пострадал.

