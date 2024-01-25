Семь человек могут находиться под завалами после ЧП на насосной станции в Оренбуржье

Фото: телеграм-канал Baza

Под завалами обрушенной насосной станции в Оренбургской области могут находиться семь человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"В городе Новотроицке обрушилась канализационно-насосная станция. Под завалами могут находиться семь человек", – сказал собеседник агентства.

На территории происшествия работают спасатели, обстоятельства ЧП и личности пострадавших выясняются.

Представитель экстренных служб добавил, что при обрушении здания насосной станции травмы получили трое человек. Одного из них прошлись госпитализировать, добавил он.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле обрушился жилой дом после обвала грунта, всех жителей эвакуировали. В СМИ писали, что грунт обвалился из-за возведения станции метро. В результате пострадали двухподъездный дом высотой 3 и 4 этажа и один автомобиль, который ушел под землю.

Видео: телеграм-канал SHOT