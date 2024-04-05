В РЖД заявили, что инцидент с прорывом дамбы в Орске не повлиял на движение поездов

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Движение по участку Южно-Уральской железной дороги в районе города Орска Оренбургской области, где произошел прорыв защитной дамбы, осуществляется в обычном режиме. Об этом "Интерфаксу" заявили в пресс-службе филиала РЖД – "Южно-Уральская железная дорога" (ЮУЖД).

"На данный момент движение пассажирских и пригородных поездов по станции Орск осуществляется в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Прорыв дамбы в Орске случился вечером 5 апреля. Для эвакуации местных жителей из зоны подтопления подготовили шесть пунктов временного размещения.

Сотрудники МЧС России начали эвакуировать граждан, а также укреплять дамбу для ликвидации прорыва. На месте происшествия работают два фронтальных погрузчика и четыре большегруза с грунтом.

По информации мэрии Орска, в зону подтопления попали 4 258 домов и 10 987 человек. Также мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил о критической ситуации в городе из-за паводка.