МЧС сообщило о наступлении активного половодья в 36 регионах РФ

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Активная фаза весеннего половодья началась в 36 регионах страны. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы МЧС России.

"Подтоплены свыше 1 970 жилых домов, больше 10 000 приусадебных участков, 190 низководных мостов и 120 участков автодорог", – уточнили в ведомстве.

Согласно данным спасателей, в настоящее время только в Оренбургской области вода добралась до 1 100 домов. В регионе эвакуировали 2 176 человек, включая 509 детей. Для этого в областной центр уже прибыли вертолеты Ми-8.

На территории 46 населенных пунктов в Алтайском крае подтоплены 107 домов и 535 участков, уточнили в МЧС. В пункте временного размещения находятся 29 человек. В Самарской области паводок достиг 656 домов и 1 314 участков в 27 населенных пунктах. Также пострадали 8 мостов.

"Эвакуированы 456 человек, в том числе 74 ребенка. В 6 пунктах временного размещения находятся 56 человек, в том числе 11 детей", – указали там.

Ранее стало известно, что вода подтопила некоторые населенные пункты и дачные поселки под Луховицами, Коломной, Зарайском и Волоколамском. Из-за этого в Московской области объявили оранжевый уровень опасности. Также высокое половодье ожидается у Вереи в Наро-Фоминском округе, в населенных пунктах Можайского, Клинского и Орехово-Зуевского округов.