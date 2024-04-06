06 апреля, 17:14Происшествия
Восемь человек госпитализировали с кишечными инфекциями в Орске
Фото: depositphotos/kalinovsky
Восемь человек госпитализировали с кишечными инфекциями в Орске после употребления воды из-под крана. Об этом сообщается в телеграм-канале Минздрава Оренбургской области.
За помощью к медикам обратились 18 человек, проживающие в домах на трех улицах Орска. Среди пострадавших оказались взрослые и дети школьного возраста.
"Всего за двое суток за медицинской помощью обратились 18 человек, из них 8 госпитализировано, остальные получают амбулаторное лечение", – говорится в сообщении.
В связи с кишечной инфекцией подачу воды в подтопленные дома Орска временно отключили. Речь идет о жилых объектах, расположенных в районе 2-го участка.
Накануне в Орске произошел прорыв Дамбы. В связи с этим местные власти приняли решение об эвакуации населения из зоны подтопления. Для этого в шести школах подготовили пункты временного размещения.
Из зоны подтопления в городе Орске, по последним данным, эвакуировали 711 человек. Среди них 210 детей. Власти Орска призвали также срочно эвакуироваться в пункты временного размещения жителей поселков Лесоторговый, Никель, Строителей и улицы Борисоглебского. В городе нашли тела троих человек. Причину и время наступления смерти установит экспертиза.
Администрация Орска в социальной сети "ВКонтакте" добавила, что в зону подтопления попадают 4 258 домов и 10 987 человек. На месте работают представители администрации Советского района и 50 спасателей с плавательными средствами.
По факту произошедшего региональный главк Следственного комитета (СК) РФ возбудил уголовное дело. Оно расследуется по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ" и "Халатность".
В Оренбургской области стали эвакуировать людей из-за наводнения после прорыва дамбы