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Восемь человек госпитализировали с кишечными инфекциями в Орске после употребления воды из-под крана. Об этом сообщается в телеграм-канале Минздрава Оренбургской области.

За помощью к медикам обратились 18 человек, проживающие в домах на трех улицах Орска. Среди пострадавших оказались взрослые и дети школьного возраста.

"Всего за двое суток за медицинской помощью обратились 18 человек, из них 8 госпитализировано, остальные получают амбулаторное лечение", – говорится в сообщении.

В связи с кишечной инфекцией подачу воды в подтопленные дома Орска временно отключили. Речь идет о жилых объектах, расположенных в районе 2-го участка.

Накануне в Орске произошел прорыв Дамбы. В связи с этим местные власти приняли решение об эвакуации населения из зоны подтопления. Для этого в шести школах подготовили пункты временного размещения.

Из зоны подтопления в городе Орске, по последним данным, эвакуировали 711 человек. Среди них 210 детей. Власти Орска призвали также срочно эвакуироваться в пункты временного размещения жителей поселков Лесоторговый, Никель, Строителей и улицы Борисоглебского. В городе нашли тела троих человек. Причину и время наступления смерти установит экспертиза.

Администрация Орска в социальной сети "ВКонтакте" добавила, что в зону подтопления попадают 4 258 домов и 10 987 человек. На месте работают представители администрации Советского района и 50 спасателей с плавательными средствами.

По факту произошедшего региональный главк Следственного комитета (СК) РФ возбудил уголовное дело. Оно расследуется по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ" и "Халатность".

