Уголовное дело возбуждено по факту прорыва дамбы в Орске

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Следователи возбудили уголовное по факту прорыва дамбы в Орске Оренбургской области, сообщает ТАСС.

Дело расследуется по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ" и "Халатность".

До этого прокуратура региона потребовала возбудить уголовное дело. Прокурор региона Руслан Медведев сообщил, что дамбу ввели в эксплуатацию в 2010 году. Органы Гостехнадзора ранее выявляли нарушения при ее содержании. В связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание дамбы в надлежащем техническом состоянии, 5 апреля произошел ее прорыв.

По последним данным, на территории Оренбургской области подтоплены почти 4,3 тысячи жилых домов, более 8 тысяч дачных участков и 47 мостов. Из этого количества в Орске подтоплены 2 450 домов и 3 185 участков.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер решил в два раза увеличить выплаты пострадавшим от паводка. По его словам, прежде всего необходимо обеспечить эвакуацию людей в пункты временного размещения или к родственникам.

Прорыв дамбы произошел вечером 5 апреля. Для эвакуации местного населения из зоны подтопления подготовили шесть пунктов временного размещения.

Из зоны подтопления в городе Орске, по последним данным, эвакуировали 711 человек. Среди них 210 детей. Власти Орска призвали также срочно эвакуироваться в пункты временного размещения жителей поселков Лесоторговый, Никель, Строителей и улицы Борисоглебского. В городе нашли тела троих человек. Причину и время наступления смерти установит экспертиза.

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга продолжает повышаться. За сутки он прибавил 83 сантиметра, количество подтопленных улиц и домов увеличивается из-за подъема паводковых вод до недопустимого уровня во многих СНТ, расположенных в пойме Урал.

Администрация Орска в социальной сети "ВКонтакте" добавила, что в зону подтопления попадают 4 258 домов и 10 987 человек. На месте работают представители администрации Советского района и 50 спасателей с плавательными средствами.