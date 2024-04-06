При патрулировании Орска обнаружили три тела

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Тела троих человек нашли в Орске после затопления при прорыве дамбы, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Два тела обнаружили на улице и одно в доме. Последний отказался эвакуироваться вечером в пятницу.

РИА Новости сообщало, что при патрулировании территории в Старом городе Орска обнаружили два тела. При этом, по предварительным данным, их смерти не связаны с утоплением. Причину и время наступления смерти установит экспертиза.

Спасатели уже эвакуировали 144 жителя пригородных поселков и СНТ в Оренбурге. Среди них 17 детей. В пункте временного размещения находятся 12 человек, из них 4 ребенка.

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга продолжает повышаться. За сутки он прибавил 83 сантиметра, количество подтопленных улиц и домов увеличивается из-за подъема паводковых вод до недопустимого уровня во многих СНТ , расположенных в пойме Урал.

Ранее сообщалось, что более 2,4 тысячи жилых домов и свыше 3 тысяч придомовых территорий подтоплено в Орске Оренбургской области. Власти Орска призвали срочно эвакуироваться в пункты временного размещения жителей поселков Лесоторговый, Никель, Строителей и с улицы Борисоглебского.

Автобусы для эвакуации находятся на проспекте Никельщиков, 67, возле ДК Металлургов, по переулку Неженскому, а также в районе улиц Строителей и Докучаева.

Из зоны подтопления в городе Орске эвакуировали 711 человек. Среди них 210 детей. Мэр Орска Василий Козупица рассказал, что половина Старого города подтоплена, и есть опасность изоляции этого района от Нового города.

Накануне сообщалось, что МЧС России эвакуирует жителей из зоны возможного подтопления в Орске. Говорилось, что специалисты проводят обход жилых домов и эвакуируют граждан в пункты временного размещения. Место сбора – улица Крайняя.

Более того, усилена группировка спасателей ведомства. Вместе с муниципальными службами они укрепляют дамбу и устраняют прорыв.

Глава Оренбурга Сергей Салмин сообщал, что в городе подтоплено более 333 домов и 750 участков из-за повышения уровня воды в реке Урал.

Администрация Орска в социальной сети "ВКонтакте" добавила, что в зону подтопления попадают 4 258 домов и 10 987 человек. На месте работают представители администрации Советского района и 50 спасателей с плавательными средствами.

В мэрии добавили, что граждане вывозятся на частных автобусах и автобусах Орскгортранса. Эвакуация производится в школы № 17, 37, 88, 5, 52, Гимназии 1, 3. В пунктах временного размещения есть все специалисты, врачи, также организовали питание и спальные места.

Прорыв дамбы случился вечером 5 апреля. Для эвакуации местного населения из зоны подтопления подготовили шесть пунктов временного размещения.