Второй прорыв насыпной дамбы произошел в Орске

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Орске произошел второй прорыв насыпной дамбы. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"В Орске произошел порыв второй насыпной дамбы. Наращивание сил и средств в районы возможного затопления МЧС России произвело заблаговременно", – говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим в город направили еще 50 специалистов и 12 единиц техники.

Спасатели продолжают эвакуировать местных жителей из зоны подтопления. На странице правительства Оренбургской области в соцсети "ВКонтакте" информировали, что из-за паводка начали эвакуировать жителей поселка Никель.

Сейчас в пунктах временного размещения находятся порядка 300 человек. В связи с масштабом подтопления их число увеличили с 6 до 12. С местными жителями работают спасатели МЧС.

Региональный Минздрав в связи с произошедшим открыл горячую линию психологической помощи. Обратиться за поддержкой можно по телефону 8 (800) 550-93-43.

Первый прорыв дамбы в Орске произошел накануне. Согласно последним данным, в зоне подтопления оказались более 4,4 тысячи домов, включая 6 медучреждений. Всего эвакуировались более 1,1 тысячи человек, в том числе 331 ребенок.

По факту произошедшего региональное управление Следственного комитета (СК) РФ возбудило уголовное дело. Компания "Согаз", являющая страховщиком владельца дамбы, заявила о готовности выплатить материальный ущерб пострадавшим, если случай признают страховым.

В связи с нарастающим масштабом ЧП Владимир Путин поручил главе МЧС России Александру Куренкову лично отправиться в регион. Его вылет нужен для организации необходимой работы по оказанию помощи людям и ликвидации последствий прорыва.

