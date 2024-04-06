Путин поручил главе МЧС срочно вылететь в Оренбургскую область – Песков

06 апреля, 20:03 (обновлено 06.04.2024 20:32)Происшествия
Фото: 56.mchs.gov.ru
Владимир Путин поручил главе МЧС России Александру Куренкову незамедлительно отправиться в Оренбургскую область после прорыва дамбы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля указал, что Путин проинформирован о ЧП в регионе. О ситуации после прорыва дамбы ему сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
"Путин поручил Куренкову незамедлительно вылететь в зону природного бедствия", – сообщил Песков.
Он добавил, что вылет Куренкова нужен для организации необходимой работы по оказанию помощи людям и ликвидации последствий прорыва.
Прорыв дамбы в Орске произошел накануне. По факту произошедшего региональное управление Следственного комитета (СК) РФ возбудило уголовное дело.
Позже стало известно, что в Орске произошел второй прорыв насыпной дамбы. В связи с этим в город направили еще 50 специалистов МЧС и 12 единиц техники.
Согласно последним данным, в зоне подтопления оказались более 4,4 тысячи домов, включая 6 медучреждений. Всего эвакуировались свыше 1,1 тысячи человек, в том числе 331 ребенок.
Страховщиком владельца дамбы в Оренбургской области является компания "Согаз". Ее представители уже заявили о готовности выплатить материальный ущерб, если случай признают страховым.
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