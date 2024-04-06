Ответственность владельца дамбы в Оренбургской области застрахована в "Согазе"

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Компания "Согаз", являющая страховщиком владельца дамбы в Орске Оренбургской области, заявила о готовности возместить ущерб после расследования ПЧ с прорывом дамбы и признания этого случая страховым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

"Согаз" подтверждает готовность осуществлять выплаты после расследования произошедшего события надзорными органами и признания его страховым случаем", – говорится в сообщении.

В компании напомнили, что в соответствии с законом размер возмещения ущерба для физлиц составляет до 750 тысяч рублей, для юрлиц – до 1 миллиона рублей.

Прорыв дамбы в Орске произошел накануне. По факту произошедшего региональное управление Следственного комитета (СК) РФ возбудило уголовное дело.

Согласно последним данным, в зоне подтопления оказались более 4,4 тысячи домов, включая 6 медучреждений. Всего эвакуировались 1 121 человек, в том числе 331 ребенок.

При патрулировании Орска были обнаружены тела троих человек. Позже стало известно, что двое из них погибли не из-за утопления.

