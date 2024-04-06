Губернатор Оренбургской области назвал паводок в регионе самым многоводным за всю историю

Фото: телеграм-канал "Денис Паслер"

Паводок в Оренбургской области стал самым многоводным за всю историю наблюдений. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Денис Паслер.

"Очевидно, что паводок 2024 – самый многоводный за всю историю наблюдений в Оренбургской области. Мы продолжаем борьбу со стихией", – написал он.

Глава региона добавил, что приток талых вод в Ириклу со стороны Башкирии и Челябинской области снизился, но по-прежнему остается высоким. О том, когда ждать снижения уровня воды, станет известно через 2–3 дня.

Вместе с этим Паслер поблагодарил волонтеров, предприятия, а также жителей соседних территорий за помощь.

Первый прорыв дамбы в Орске произошел накануне. Позже произошел второй прорыв.

Согласно последним данным, в зоне подтопления оказались более 4,4 тысячи домов, включая 6 медучреждений. Всего эвакуировались более 1,1 тысячи человек, в том числе 331 ребенок.

По факту произошедшего региональное управление Следственного комитета (СК) РФ возбудило уголовное дело. Компания "Согаз", являющая страховщиком владельца дамбы, заявила о готовности выплатить материальный ущерб пострадавшим, если случай признают страховым.

В связи с нарастающим масштабом ЧП Владимир Путин поручил главе МЧС России Александру Куренкову лично отправиться в регион. Его вылет нужен для организации необходимой работы по оказанию помощи людям и ликвидации последствий прорыва.

