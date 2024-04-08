Почти 600 человек эвакуированы в Курганской области из-за ситуации с паводками

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Почти 600 человек эвакуировали в Курганской области из-за ситуации с паводками, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС РФ.

Эвакуация населения, попадающего в зону возможного затопления, проводится в пяти муниципальных округах – Целинном, Звериноголовском, Притобольном, Кетовском и Белозерском, а также в городе Кургане.

Всего эвакуирован 571 человек. Из них 482 находятся у родственников, 89 человек – в шести пунктах временного размещения.

Ранее Владимир Путин указал на неизбежность подтоплений Курганской и Тюменской областей из-за аномального за последние 100 лет увеличения уровня воды. Об этом президент РФ сообщил руководителям регионов Вадиму Шумкову и Александру Моору в телефоном разговоре.

Президент РФ поручил им подготовиться к стихийному бедствию – принять меры по оказанию помощи людям и их возможной эвакуации. Глава государства указал на необходимость проведения поэтапной работы с населением. Так, по словам Путина, нужно заранее попросить граждан собрать вещи в случае проведения эвакуации.

Также президент России поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву принять меры по охране правопорядка и жилья граждан в зонах паводков.