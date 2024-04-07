Куренков поручил проконтролировать рост цен на продукты в Оренбуржье

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В Оренбургской области нельзя допустить роста цен на продукты, несмотря на сложившуюся ситуацию. Соответствующее поручение дал глава МЧС России Александр Куренков на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, передает РИА Новости.

По его словам, необходимо принять меры для сдерживания роста цен на продукты, предметы первой необходимости и стройматериалы.

Также глава ведомства указал на необходимость введения временного запрета на продажу алкоголя.

Прокуратура Оренбургской области между тем оценит обоснованность текущей стоимости продуктов и предметов первой необходимости в Орске. По информации пресс-службы ведомства, это связано с появлением в СМИ информации о серьезном повышении цен на питьевую воду.

Первый прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Позже случился второй прорыв.

По последней информации, в зоне подтопления находится более 6 644 домов. В общей сложности эвакуировались более 4 тысяч человек, в том числе 885 детей.

По факту прорыва дамбы СУ СК РФ по региону возбудило уголовное дело. Компания "Согаз", являющая страховщиком владельца дамбы, выразила готовность выплатить материальный ущерб пострадавшим, если случай признают страховым.

Владимир Путин поручил главе МЧС России Александру Куренкову лично выехать в регион для организации работ по оказанию помощи людям и ликвидации последствий прорыва на месте. Министр уже прибылв Орск. На заседании глава МЧС объявил в Оренбургской области ЧС федерального характера.

