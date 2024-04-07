Власти Орска заявили, что паводковая ситуация развивается по наихудшему сценарию

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Ситуация с паводком в Орске развивается по наихудшему сценарию. Об этом заявили в пресс-службе правительства Оренбургской области.

Так, по информации властей, уже около 6 644 жилых домов находятся в зоне подтопления. В связи с этим было организовано примерно 11 пунктов временного размещения на 8 087 мест. В этих местах, как уточнили в правительстве, дежурят врачи, психологи, а также сотрудники УМВД и Росгвардии.

"Дополнительно в готовности находится 33 ПВР общей вместимостью 23 325 человек", – сказано в сообщении.

В правительстве считают, что ситуация с паводком может лишь ухудшиться, так как в ближайшие сутки в регионе прогнозируются сильные ливни. При этом поспособствовать улучшению обстановки в течение нескольких часов удастся благодаря снижению объемов сбросов воды с Ириклинского водохранилища.

При этом власти сообщили, что уровень воды из-за активного снеготаяния и осадков в реках Оренбуржья за сутки поднялся от 11 до 65 сантиметров.

Сейчас, как утверждает пресс-служба, более 4 тысяч человек, включая 885 детей, эвакуировали из зоны половодья в Оренбургской области. В правительстве региона сообщили, что паводок в регионе пока не снижается и охватил уже 27 муниципальных образований.

"В 31 муниципальном образовании области закрыто 47 мостовых сооружений. Движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений", – уточнили в правительстве.

Также власти сообщили о нарушении энергоснабжения в 8816 жилых домах. В связи с этим в регионе работает 41 аварийная бригада – 103 человека и 41 единица техники. Особое внимание сейчас сосредоточено на восточной части Оренбургской области: Орск, Гайский городской округ, Кваркенский, Домбаровский, Светлинский, Новоорский и Адамовский районы.

В городе, как и во всей территории Оренбургской области, действует режим ЧС.

Первый прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Спустя время произошел второй прорыв.

По последней информации, в зоне подтопления находится более 4,4 тысячи домов, в том числе 6 больниц. В общей сложности эвакуировались более 1,1 тысячи человек, в том числе 331 ребенок.

По факту этого происшествия региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело. Компания "Согаз", являющая страховщиком владельца дамбы, выразила готовность выплатить материальный ущерб пострадавшим, если случай признают страховым.

Владимир Путин поручил главе МЧС России Александру Куренкову лично выехать в регион для организации работ по оказанию помощи людям и ликвидации последствий прорыва на месте. Глава МЧС России Александр Куренков уже прилетел в Орск, который больше всего пострадал от масштабного паводка.

