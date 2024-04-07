Власти Оренбуржья опровергли информацию о 66 пострадавших от паводка в Орске

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Информация, опубликованная в СМИ о якобы 66 пострадавших в подтопленном Орске, не соответствует действительности. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе правительства региона.

Власти уточнили, что до этого они сообщали только о 18 жителях города, которые заразились кишечной инфекцией. В пресс-службе добавили, что 8 из 18 человек были госпитализированы.

"Других пострадавших нет", – подчеркнули в правительстве.

Также власти опровергли сведения и о четырех погибших. Как объяснили в пресс-службе, только двое граждан погибли, но их смерть не связана с паводком, что было подтверждено экспертизой.

Изначально прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Позже произошел второй прорыв.

По последней информации, в зоне подтопления находится более 6 644 домов. В общей сложности эвакуировались более 4 тысяч человек, в том числе 885 детей.

По факту прорыва дамбы СУ СК РФ по региону возбудило уголовное дело. Компания "Согаз", являющая страховщиком владельца дамбы, выразила готовность выплатить материальный ущерб пострадавшим, если случай признают страховым.

Владимир Путин поручил главе МЧС России Александру Куренкову лично выехать в регион для организации работ по оказанию помощи людям и ликвидации последствий прорыва на месте. Министр уже прибылв Орск, где проведет совещание по поводу паводка.

