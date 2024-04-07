Путин отметил неизбежность подтоплений под Курганом и Тюменью

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Владимир Путин указал на неизбежность подтоплений Курганской и Тюменской областей из-за аномального за последние 100 лет увеличения уровня воды. Об этом сообщил президент РФ в телефоном разговоре с руководителями регионов Вадиму Шумкову и Александру Моору, передает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент РФ поручил им подготовиться к стихийному бедствию – принять меры по оказанию помощи людям и их возможной эвакуации. Глава государства указал на необходимость проведения поэтапной работы с населением. Так, по словам Путина, нужно заранее попросить граждан собрать вещи в случае проведения эвакуации.

"Президент продолжает получать информацию с мест природных аномалий", – добавил Песков.

Также он сообщил, что президент России поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву принять меры по охране правопорядка и жилья граждан в зонах паводков.

Первый прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Позже случился второй прорыв.

По последней информации, в зоне подтопления находится более 6 644 домов. В общей сложности эвакуировались более 4 тысяч человек, в том числе 885 детей.

По факту прорыва дамбы СУ СК РФ по региону возбудило уголовное дело. Компания "Согаз", являющая страховщиком владельца дамбы, выразила готовность выплатить материальный ущерб пострадавшим, если случай признают страховым.

Владимир Путин поручил главе МЧС России Александру Куренкову лично выехать в регион для организации работ по оказанию помощи людям и ликвидации последствий прорыва на месте. Министр уже прибылв Орск. На заседании глава МЧС объявил в Оренбургской области ЧС федерального характера.

