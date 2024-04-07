В Оренбургской области началась вакцинация против вирусного гепатита А

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Вакцинация против вирусного гепатита А началась в Оренбургской области в связи с паводком. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, передает ТАСС.

По ее словам, специалисты привезли с запасом вакцины от гепатита А и против кори. Также Попова подчеркнула, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе находится под контролем.

"На сегодняшний день все меры, которые необходимы в этой ситуации, организованы и принимаются. По ситуации мы будем принимать дополнительные меры, если потребуется", – уточнила она.

Гепатит А, в основном, передается пищевым, водным и контактно-бытовым способом. Например, вспышки вируса могут происходить при попадании инфекции в питьевую воду в системе водопровода.

Изначально прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Спустя время случился и второй прорыв.

По последним данным, в зоне подтопления находится более 6 644 домов. В общей сложности успели эвакуироваться более 4 тысяч человек, в том числе 885 детей.

В связи с прорывом дамбы СУ СК РФ по региону завел уголовное дело. Компания "Согаз", которая является страховщиком владельца дамбы, выразила готовность выплатить материальный ущерб пострадавшим, если случай признают страховым.

Владимир Путин поручил главе МЧС России Александру Куренкову лично выехать в регион для организации работ по оказанию помощи людям и ликвидации последствий прорыва на месте. Министр уже прибылв Орск и принял решение объявить в Оренбургской области ЧС федерального характера.

