Число подтопленных в Оренбурге домов увеличилось до 1,5 тыс

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Более 1,5 тысячи домов оказались в зоне подтопления в Оренбурге. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии города.

Ситуацию в регионе местные власти охарактеризовали как критическую. В среду, 10 апреля, ожидается пик паводка.

"В настоящее время подтоплено 2 015 приусадебных участков, 1 535 домовладений – за сутки количество увеличилось на 231 и 188 соответственно", – говорится в сообщении.

В связи с произошедшим спасатели эвакуировали 786 человек, включая 35 детей. В пунктах временного размещения пребывают 30 человек.

5 апреля в Орске Оренбургской области произошел первый прорыв защитной дамбы, позже случился второй прорыв. Из подтопленных домов и территорий эвакуировались свыше 6 тысяч человек.

На место ЧП уже прилетел глава МЧС РФ Александр Куренков. Ранее распоряжение о его вылете отдал Владимир Путин.

