Замглавы Минздрава РФ прибыл в Орск для контроля работы медучреждений

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Замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий прилетел в Орск по поручению главы Минздрава Михаила Мурашко для контроля действий врачей. Об этом сообщил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

По его словам, за медпомощью обратились уже 99 человек. При этом, как утверждает Кузнецов, 6 взрослых и 3 детей были госпитализированы, однако их состояние не вызывает опасений.

Работу медслужбы координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава РФ, добавил он.

"Вся медицинская помощь в городе оказывается в полном объеме", – уточнил помощник главы ведомства.

Первый прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Позже случился второй прорыв.

По последней информации, в зоне подтопления находится более 6 644 домов. В общей сложности эвакуировались более 4 тысяч человек, в том числе 885 детей.

По факту прорыва дамбы СУ СК РФ по региону возбудило уголовное дело. Компания "Согаз", являющая страховщиком владельца дамбы, выразила готовность выплатить материальный ущерб пострадавшим, если случай признают страховым.

Владимир Путин поручил главе МЧС России Александру Куренкову лично выехать в регион для организации работ по оказанию помощи людям и ликвидации последствий прорыва на месте. Министр уже прибылв Орск. На заседании глава МЧС объявил в Оренбургской области ЧС федерального характера.

