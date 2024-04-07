Паводковая вода подступила к железнодорожным путям в Орске

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Вода из-за паводка приблизилась к насыпи железнодорожных путей перегона Никель – Новый город в Орске, однако пока движение поездов не нарушилось. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Для оценки ситуации на место отправился исполняющий обязанности орского транспортного прокурора.

При этом в телеграм-канале представителя Росавиации сказано, что аэропорты Оренбурга и Орска работают штатно, несмотря на паводки. На данный момент специалисты контролируют ситуацию и при необходимости будут оперативно реагировать на любые изменения.

Изначально прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Спустя время случился и второй прорыв.

По последним данным, в зоне подтопления находится более 6 644 домов. В общей сложности успели эвакуироваться более 4 тысяч человек, в том числе 885 детей.

В связи с прорывом дамбы СУ СК РФ по региону завел уголовное дело. Компания "Согаз", которая является страховщиком владельца дамбы, выразила готовность выплатить материальный ущерб пострадавшим, если случай признают страховым.

Владимир Путин поручил главе МЧС России Александру Куренкову лично выехать в регион для организации работ по оказанию помощи людям и ликвидации последствий прорыва на месте. Министр уже прибылв Орск и принял решение объявить в Оренбургской области ЧС федерального характера.

