Ким Чен Ын выразил Путину соболезнования в связи с затоплением в Оренбургской области

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с затоплением в Оренбургской области. Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР сообщает РИА Новости.

"Товарищ Ким Чен Ын от имени правительства, народа КНДР и от себя лично выразил глубокое сочувствие президенту РФ и в его лице правительству и народу РФ, пострадавшим в связи с серьезным материальным ущербом от затопления в Оренбургской области", – указано в сообщении.

Глава Северной Кореи пожелал народу России скорейшей ликвидации последствий буйства стихии.

Прорыв защитной дамбы в Орске произошел 5 апреля, спустя некоторое время случился второй прорыв. Из подтопленных домов и территорий эвакуировались свыше 4 тысяч человек. На место стихийного бедствия прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.