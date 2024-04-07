Власти Оренбуржья заявили, что в ПВР в Орске находятся свыше 1 тысячи человек

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1 052 человека находятся в пунктах временного размещения (ПВР) в пострадавшем от затопления городе Орске. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы правительства и губернатора Оренбуржской области.

По их данным, в городе развернули 13 ПВР. Все они располагаются на территории школ, подчеркнули в правительстве региона. С понедельника, 8 апреля, учебный процесс в школах города будет организовал в дистанционном режиме.

Как подчеркнул губернатор Денис Паслер, ссылаясь на данные Минстроя РФ, общий ущерб инфраструктуре в результате паводка составляет уже почти 21 миллиард рублей. Из них только 65 миллионов приходятся на ущерб агропромышленному комплексу.



Как уточнили в Минпромторге РФ, доставка продуктов питания и чистой питьевой воды в город была увеличена в разы. Часть воды будет предоставляться жителям бесплатно.



"Федеральные торговые сети включены в работу по оперативному довозу дополнительных объемов необходимой продукции в пострадавшие от паводков регионы, главным образом в Оренбургскую область", – цитирует РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что ситуация в регионе, в целом, контролируемая. Однако необходим более усиленный мониторинг качества питьевой воды, уточнила она. С начала паводка, по ее данным, было исследовано уже более 2 800 проб.

Кроме того, по данным федерального министерства здравоохранения, в зоне подтопления в Орске находятся 8 объектов медицины. Поэтому было принято решение перевести 132 пациента в другие учреждения.



Первый прорыв защитной дамбы в Орске произошел 5 апреля, позже случился второй прорыв. В зоне подтопления находится уже более 6 644 домов. В частности, из них эвакуировались уже свыше 4 тысяч человек. На место стихийного бедствия уже прилетел глава МЧС РФ Александр Куренков.