Спасатели эвакуировали свыше 2 тысяч человек из затопленных районов Орска

Фото: МЧС России

Сотрудники МЧС РФ эвакуировали свыше 2 тысяч человек из пострадавших от паводка районов Орска. Об этом сообщил начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Оренбургской области Андрей Мельников.

"В Орске подтоплено более 4 500 жилых домов и домовладений. Спасатели продолжают работы по эвакуации населения из затопленных участков города", – цитирует его ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе правительства области, в зоне подтопления оказались 14 территорий и поселков в 3 районах города. По их данным, в зоне паводка находятся 6 зон в Советском районе, 5 поселков в Ленинском районе, а также в поселках Джанаталап и Мостострой Октябрьского района. Сохраняется угроза подтопления поселка Лесоторговый, добавили в пресс-службе.

Всего на территории региона было эвакуировано 6 127 человек, включая почти 1 500 детей. Из них в пунктах временного размещения оказались более 1 000 жителей. По данным на 20 часов по московскому времени, на территории 25 муниципальных образований в 77 населенных пунктах и 29 СНТ оказались подтоплены 10 168 жилых домов и 18 471 приусадебный участок.

Кроме того, согласно сообщению администрации областного центра, Оренбурга, Гидрометцентр зафиксировал подъем воды в реке Урал до 864 см.

Ранее в правительстве области заявляли, что в зоне паводка оказались около 6 644 жилых домов. В связи с этим было организовано примерно 11 пунктов временного размещения на 8 087 мест.

Первый прорыв защитной дамбы в Орске произошел 5 апреля, позже случился второй прорыв. Из подтопленных домов и территорий эвакуировались свыше 4 тысяч человек. На место стихийного бедствия уже прилетел глава МЧС РФ Александр Куренков.