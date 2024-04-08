Уровень реки Урал у Оренбурга за сутки вырос до 872 см

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Уровень воды в реке Урал у Оренбурга за сутки вырос на 16 сантиметров, до 872 сантиметров, сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города.

Утром 7 апреля уровень воды составлял 856 сантиметров. При этом опасной считается отметка в 930 сантиметров.

Накануне стало известно, что сотрудники МЧС РФ эвакуировали свыше двух тысяч человек из пострадавших от паводка районов Орска. В городе подтоплено более 4,5 тысячи жилых домов и домовладений. Спасатели продолжают работы по эвакуации населения из затопленных участков города.

Как уточнили в пресс-службе правительства области, в зоне подтопления оказались 14 территорий и поселков в 3 районах города. По их данным, в зоне паводка находятся 6 зон в Советском районе, 5 поселков в Ленинском районе, а также в поселках Джанаталап и Мостострой Октябрьского района. Сохраняется угроза подтопления поселка Лесоторговый, добавили в пресс-службе.

Всего на территории региона было эвакуировано 6 127 человек, включая почти 1,5 тысячи детей. Из них в пунктах временного размещения оказались более тысячи жителей. По данным на 20 часов по московскому времени, на территории 25 муниципальных образований в 77 населенных пунктах и 29 СНТ оказались подтоплены 10 168 жилых домов и 18 471 приусадебный участок.

Первый прорыв защитной дамбы в Орске произошел 5 апреля, позже случился второй прорыв. Из подтопленных домов и территорий эвакуировались свыше 4 тысяч человек. На место стихийного бедствия уже прилетел глава МЧС РФ Александр Куренков.