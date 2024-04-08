Мэр Оренбурга назвал наводнение в городе беспрецедентным

Фото: телеграм-канал "Салмин. Напрямую."

Наводнение в Оренбурге ожидается беспрецедентным, так как настолько высокой воды в городе не видели давно. Об этом рассказал мэр Сергей Салмин в эфире телеканала "Россия 24".

"Самые высокие отметки – это был 1942 год, это 946 сантиметров. Далее таких наводнений не было", – заявил он.

В настоящее время, добавил Салмин, вода продолжает прибывать в столицу региона, поэтому уже эвакуированы 736 жителей Оренбурга. Также он в очередной раз призвал горожан не дожидаться критических отметок и надеяться, что получится переждать.

Он подчеркнул, что приход основного объема воды в город ожидается в течение 3 суток, поэтому пик паводка еще не прошел. Мэр указал, что обеспечивающий водой 30% населения Оренбурга водозабор может быть затоплен. Это произойдет в случае критического развития паводка. Тогда его отключат, а вода будет поступать с других источников, добавил Салмин.

По сообщению пресс-службы правительства Оренбуржья, уже поступило 10 520 заявлений на оказание помощи пострадавшим из-за паводка. В частности, решение о назначении выплат по 276 заявлениям уже принято.

"10 520 заявлений, из них 7 320 – об оказании единовременной помощи пострадавшим в результате ЧС, 3 200 – об оказании финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости в результате ЧС", – цитирует ТАСС.

Как заявил первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с "Газетой.ру", необходимо провести очную ставку на площадке ГД по вопросу целевого использования денег на защиту от паводков.

"Федеральные чиновники, ответственные за выделение денег на мероприятия по защите от сезонных паводков и наводнений, должны отчитаться в Госдуме. С другой стороны, пусть доложат региональные власти, как и на что они тратили федеральные деньги. Ну а мы, депутаты, сопоставим все сказанное с тем, что до нас доносят в своих обращениях жители регионов. И, конечно же, в качестве независимого арбитра привлечем органы прокуратуры", – объяснил он.

В частности, в 2020 году надзорные ведомства выдали 38 предписаний с замечаниями по поводу состояния дамбы в Орске, однако специалисты не могли проконтролировать исполнение из-за моратория на внеплановые проверки. Ведомство лишь смогло назначить 20 тысяч рублей штрафа.

"Напомню, что строительство этого объекта обошлось в 1 миллиард рублей. А экономический ущерб от разрушения дамбы, только по самым предварительным расчетам, составит 1,5 миллиарда рублей", – добавил он.

В частности, депутат напомнил, что мэр Орска еще 3 апреля лично проверял дамбу и заверял жителей о том, что никакой угрозы наводнения нет. А по словам губернатора области Дениса Паслера, заметил парламентарий, дамба даже не предполагала такого уровня воды в Урале.

"То есть сооружение, предназначенное для защиты от природных катаклизмов, изначально при проектировании и строительстве на них рассчитано не было. А рассчитано оно было, видимо, на максимально простое и быстрое освоение бюджетных денег?" – задает вопрос он.

Как рассказал Паслер в своем телеграм-канале, власти начали эвакуацию жителей Новотроицка, так как здесь зафиксировали перелив воды через дамбу. Последнюю, по сведениям местных жителей, отстроили после паводка 1957 года. По словам губернатора, ситуация находится под контролем, а уровень воды находится на отметке 8,5 метра.

По сообщению мэрии Орска, было нарушено тело дамбы возле поселка Лесоторгового. Однако оценить ее состояние из-за половодья невозможно, поэтому жителям необходимо эвакуироваться.

По данным на утро 8 апреля, в Орске остается подтопленным 6 641 дом и такое же количество приусадебных участков, всего в Оренбургской области затопило уже около 10 168 жилых домов и 18 471 приусадебный участок.

Первый прорыв дамбы в городе произошел 5 апреля, а спустя время это произошло и на втором гидротехническом объекте. Глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл на место и решил объявить в Оренбургской области чрезвычайную ситуацию федерального уровня из-за паводка.