Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с паводками в регионах РФ

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Глава МЧС и губернаторы Оренбургской, Курганской и Тюменской областей представили Владимиру Путину доклады о развитии ситуации с паводками и принимаемых мерах по оказанию помощи людям. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля заявил, что Путин поручил правительству организовать специальную комиссию во главе с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Куренковым.

Песков подчеркнул, что глава государства выслушал отчеты руководителей профильных ведомств, которые задействованы в оказании помощи людям, попавшим в зону паводка, и тех, кто находится под угрозой затопления.

5 апреля в Орске Оренбургской области произошел первый прорыв защитной дамбы, а спустя время случился второй прорыв.

В связи с этим ЧП СУ СК РФ по региону возбудило уголовное дело. Компания "Согаз", являющая страховщиком владельца дамбы, выразила готовность выплатить материальный ущерб пострадавшим, если случай признают страховым.

На место ЧП уже прилетел глава МЧС РФ Александр Куренков, который на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС объявил в Оренбургской области ЧС федерального характера.

