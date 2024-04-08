Более 10 тысяч домов подтоплены в Оренбургской области

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В Орске остается подтопленным 6 641 дом и такое же количество приусадебных участков, всего в Оренбургской области затопило уже около 10 168 жилых домов и 18 471 приусадебный участок. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона, приводя актуальные данные на утро 8 апреля.

По информации властей, из города уже эвакуировано свыше 2 тысяч человек, включая 689 детей. Также правительство организовало 16 пунктов временного размещения, в которых находятся порядка 1 375 человек, включая 249 детей.

Кроме того, была объявлена эвакуация поселка Лесоторгового.

По актуальным данным властей на утро 8 апреля, микрорайоны Кузнечный и Ситцовка, а также 3 населенных пункта в городской черте и 17 СНТ подтоплены в связи с паводком.

"За текущие сутки по области вода ушла из 311 жилых домов, 1 733 приусадебных участков, в которых зарегистрированы 1 718 человек, из которых 349 детей", – сказано в сообщении.

5 апреля в Орске Оренбургской области произошел первый прорыв защитной дамбы, позже случился второй прорыв.

По факту прорыва дамбы СУ СК РФ по региону возбудило уголовное дело. Компания "Согаз", являющая страховщиком владельца дамбы, выразила готовность выплатить материальный ущерб пострадавшим, если случай признают страховым.

На место ЧП уже прилетел глава МЧС РФ Александр Куренков, который на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС объявил в Оренбургской области ЧС федерального характера.

