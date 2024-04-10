Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 1 010 см

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 10 метров 10 сантиметров при опасной отметке в 930 сантиметров, сообщил мэр города Сергей Салмин. Его слова приводит РИА Новости.

Он уточнил, что это данные на 16:00 (14:00 по московскому времени). Таким образом, значение превысило критические показатели на 80 сантиметров.

Несколько часов назад уровень воды в реке превысил отметку в 10 метров. По словам мэра, вода еще продолжает прибывать, однако сил и средств у спасателей достаточно для борьбы с паводком.

5 апреля в Орске Оренбургской области случился первый прорыв дамбы. Позже стало известно и о втором прорыве, а третий произошел возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

Салмин в связи с ситуацией призвал вывезти из домов детей, пожилых людей, инвалидов и животных, а также собрать документы и ценные вещи. Число эвакуированных из-за паводка в Оренбургской области увеличилось до 7,7 тысячи человек.

Как сообщили в МЧС РФ, основными причинами масштабного половодья в РФ являются природные факторы: переувлажнение почвы, ее промерзание, снегозапасы, резкое весеннее потепление и обильные осадки. Глава ведомства Александр Куренков поручил сформировать в регионах, где существует риск подтоплений, запасы продуктов, воды и медикаментов.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.

