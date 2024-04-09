Уровень воды в Урале резко поднялся до 914 см

Фото: телеграм-канал "Оренбург. Официально."

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга резко поднялся до 914 сантиметров. Ситуация серьезная, вода может прийти стремительно, сообщил в своем телеграм-канале глава города Сергей Салмин.

"При уровне 930 (сантиметров. – Прим. ред.) произойдет подтопление новых территорий", – предупредил он.

По словам главы Оренбурга, в 19:00 в городе зазвучит сирена, которая будет означать крайне опасную паводковую ситуацию.

"Я обращаюсь к жителям ЖК "Гранд-парк", поселков Солнечного и имени Куйбышева, жильцам СНТ за микрорайоном Заречным в южной части города. Не теряйте время", – написал он.

Салмин призвал вывезти из домов детей, пожилых людей, инвалидов и животных, а также собрать документы и ценные вещи.

Он добавил, что в ближайшие часы в городе могут объявить экстренную ситуацию.

5 апреля в Орске Оренбургской области произошел первый прорыв дамбы. Позже стало известно и о втором прорыве. Очередной прорыв дамбы в Орске произошел возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

Согласно последним данным, из-за паводка в Орске эвакуировали более 2,5 тысячи человек. Несколько тысяч объектов, включая жилые дома, образовательные, медицинские и другие учреждения, оказались в зоне подтопления.

Паводок также затронул и Оренбург. В зоне подтопления оказались более 3,5 тысячи объектов. В мэрии города предупредили, что уровень воды в реке Урал продолжает приближаться к критической отметке.

