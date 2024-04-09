Почти 2,5 тысячи человек эвакуированы в Орске из-за паводка

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Почти 2,5 тысячи человек эвакуировали в Орске Оренбургской области из-за паводка, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В том числе эвакуированы 797 детей.

5 апреля в Орске Оренбургской области произошел первый прорыв дамбы. Позже стало известно и о втором прорыве. Очередной прорыв дамбы в Орске произошел возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за прошедшие сутки вырос на 25 сантиметров, до 897 сантиметров. Отметка в 930 сантиметров является опасной.

Из подтопленных домов и территорий эвакуировались более шести тысяч человек. Помимо Орска, паводок затронул и Оренбург, где уже подтопило свыше 3,5 тысячи объектов и территорий.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что общий ущерб от паводка оценивается в 21 миллиард рублей. Жители, полностью потерявшие жилье, получат комплексную компенсацию. Члены пострадавших от паводка в Орске семей получат по 100 тысяч рублей.

