Глава МЧС прибыл в Оренбургскую область для координации работы спасателей

Фото: МЧС России

Глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл в Оренбургскую область для работы по ликвидации последствий паводка. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Александр Куренков совершит облет подтопленных территорий, обсудит обстановку и ее возможное развитие с главой региона", – говорится в сообщении.

Более того, руководитель ведомства скоординирует работу спасателей для дальнейшей ликвидации последствий подтопления.

5 апреля в Орске Оренбургской области произошел первый прорыв дамбы. Позже стало известно и о втором прорыве. Очередной прорыв дамбы в Орске произошел возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

Из подтопленных домов и территорий эвакуировались более шести тысяч человек. Помимо Орска, паводок затронул и Оренбург, где уже подтопило свыше 3,5 тысячи объектов и территорий.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что общий ущерб от паводка оценивается в 21 миллиард рублей. Жители, полностью потерявшие жилье, получат комплексную компенсацию. Члены пострадавших от паводка в Орске семей получат по 100 тысяч рублей.