Власти Кургана переведут школы на дистанционное обучение из-за паводка

Фото: телеграм-канал "силаVправде (V. Шумков)"

Школы Кургана переведут на дистанционное обучение с 9 апреля в связи с угрозой паводка. Об этом городская администрация сообщила на своем сайте.

Отмечается, что принятая мера будет действовать до особого распоряжения.

Такое решение приняли из-за эвакуации людей с подтопленных территорий и разворачивания в образовательных организациях пунктов временного размещения. По мнению властей, данная мера позволит провести эвакуацию населения без паники, организованно.

Ранее местное управление МЧС сообщило, что в регионе из-за паводка уже эвакуировали 571 человека, 89 из которых разместились в ПВР.

Позже губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что в регионе вводится режим ЧС регионального уровня. Он призвал всех, кто проживает в населенных пунктах по пойме реки Тобол, покинуть территорию и не ждать прихода воды.