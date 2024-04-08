Мишустин создал правкомиссию для ликвидации последствий паводков в регионах

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сформировал комиссию, которая будет контролировать работу по ликвидации последствий паводков в российских затопленных регионах. Об этом сообщила пресс-служба кабмина РФ.

Как сказано в сообщении, руководить комиссией будет глава МЧС Александр Куренков, а его заместителем станет министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Также в составе комиссии числятся глава Минздрава Михаил Мурашко, руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий, глава Росгидромета Игорь Шумаков, глава Роспотребнадзора Анна Попова, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов и руководитель Росрезерва Дмитрий Гогин.

Кроме того, председатель правительства поручил, чтобы в состав комиссии вошли еще и представители Минтруда, Минфина, Минтранса, Минэнерго, Минстроя, Минсельхоза, Минцифры, Минпросвещения, Минобороны, МВД, Росгвардии и главы регионов.

Ранее Владимир Путин заслушал доклады о развитии ситуации с паводками и принимаемых мерах по оказанию помощи людям от главы МЧС и губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей. После этого Путин поручил правительству организовать специальную комиссию во главе с Куренковым.

5 апреля в Орске Оренбургской области произошел первый прорыв защитной дамбы, а затем случился второй прорыв. В третий раз дамбу прорвало 8 апреля.

СУ СК РФ по региону возбудило уголовное дело. В зоне подтопления в Орске, по последним данным, оказались уже более 6 тысяч жилых домов. При этом эвакуировались уже свыше 6 тысяч человек. Паводок затронул и Оренбург. В городе подтопило более 3,5 тысячи объектов и территорий, откуда эвакуировали 786 человек.

На место ЧП уже прилетел глава МЧС РФ Александр Куренков, который на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС объявил в Оренбургской области ЧС федерального характера.

