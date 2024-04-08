Режим ЧС регионального уровня ввели в Курганской области в связи с паводком

Фото: телеграм-канал "силаVправде (V. Шумков)"

Режим ЧС регионального уровня вводится в Курганской области в связи с паводком, сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем телеграм-канале.

По его словам, прогноз по паводку стремительно ухудшается – воды прибывает намного больше и быстрее. По данным Росгидромета, уровень воды в Тоболе составит 11 метров и выше.

Глава региона призвал всех, кто проживает в населенных пунктах по пойме реки Тобол, эвакуироваться, не дожидаясь прихода воды.

"Она придет ночью и неожиданно, быстро прибывая, в виде большой волны. В Звериноголовский округ первая волна придет уже сегодня ночью. Вторая завтра-послезавтра", – подчеркнул он.

Шумков предупредил, что в зоне риска Прорывное, Озерное, село Звериноголовское, Верхняя Алабуга, Бугровое и Редуть. Далее через Притобольный и Кетовский округа вода пойдет на Курган и затем на Белозерский муниципальный округ.

Ранее местное управление МЧС сообщило, что в регионе из-за паводка уже эвакуировали 571 человека. 89 из них разместились в пунктах временного размещения.

В зону возможного подтопления, кроме Целинного и Звериноголовского округов, попали также Притобольный, Кетовский и Белозерский округа, а также город Курган. Владимир Путин до этого указывал, что подтопление Курганской области неизбежно. Это произойдет из-за аномального увеличения уровня воды.

Президент РФ поручил подготовиться к стихийному бедствию – принять меры по оказанию помощи людям и их возможной эвакуации. Глава государства указал на необходимость проведения поэтапной работы с населением. Так, по словам Путина, нужно заранее попросить граждан собрать вещи в случае проведения эвакуации.