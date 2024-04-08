Глава Тюменской области ввел в регионе режим ЧС из-за паводка

Фото: телеграм-канал "Тюмень с огоньком"

Режим чрезвычайной ситуации ввели с 8 апреля на территории Тюменской области из-за паводка. Об этом глава региона Александр Моор сообщил в своем телеграм-канале.

"Устанавливаем режим ЧС заблаговременно", – говорится в публикации.

Ранее глава МЧС РФ и губернаторы Оренбургской, Курганской и Тюменской областей представили Владимиру Путину доклады о развитии ситуации с паводками и принимаемых мерах по оказанию помощи людям. Как рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидер РФ поручил правительству создать специальную комиссию во главе с министром по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Куренковым.

До этого режим ЧС федерального уровня объявили в Оренбургской области, где 5 апреля в городе Орске произошел прорыв защитной дамбы. Позже стало известно и о втором прорыве. Из подтопленных домов и территорий эвакуировались более шести тысяч человек.

Паводок затронул и Оренбург. В городе подтопило свыше 3,5 тысячи объектов и территорий.

В мэрии Орска уточнили, что уровень воды в реке Урал за шесть часов увеличился на 21 сантиметр, до 893 сантиметров. Река Сакмара у Татарской Каргалы за прошедшие шесть часов прибавила девять сантиметров и сейчас составляет 792 сантиметра.

