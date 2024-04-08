ЦБ открыл горячую линию по вопросу кредитных каникул для пострадавших в Оренбуржье

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк РФ открыл горячую линию по вопросу кредитных каникул для пострадавших от прорыва дамбы в Оренбургской области, сообщается на сайте регулятора.

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5 апреля в Орске произошел первый прорыв дамбы, затем случился второй. Из подтопленных домов и территорий эвакуировались более 6 тысяч человек.

Работники МЧС используют беспилотники с целью обнаружения возможных прорывов дамбы. Паводок затронул и Оренбург. В городе подтопило более 3,5 тысячи объектов и территорий.

Перелив через дамбу зафиксировали в Новотроицке. Спасатели начали эвакуировать жителей с улицы Севастопольской. Уровень воды находится на отметке в 8,5 метра.

На место ЧП в Оренбургскую область уже прилетел глава МЧС РФ Александр Куренков, который на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС объявил в Оренбургской области ЧС федерального характера.