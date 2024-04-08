Нормализацию ситуации с паводками в Оренбуржье ожидают не ранее 25 апреля

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Стабилизация ситуации с паводком в Оренбургской области прогнозируется не ранее 25 апреля. Об этом сообщил представитель ГУ МЧС РФ по региону на совещании комитетов Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, передает РИА Новости.

По его словам, на данный момент фиксируется лишь повсеместный рост уровня воды на реке Урал, Сакмаре, Илек, а также увеличение площади разлива.

При этом замглавы ведомства Виктор Яцуценко заявил, что у МЧС есть несколько дней в запасе до того момента, пока вода полностью не сместится от Орска в сторону Оренбурга. Сейчас, по его словам, все силы сосредоточены именно на последнем городе, чтобы своевременно эвакуировать людей оттуда.

Также Яцуценко уточнил, что с утра 8 апреля зафиксировано снижение уровня воды в районе Орска на 10 сантиметров.

"Силы и средства сосредотачиваем в Оренбурге, где стоит угроза подтоплению низменных участков местности и микрорайонов города", – подчеркнул он.

Глава района Александр Федотов в своем телеграм-канале добавил, что все села Беляевского района Оренбургской области на берегу Урала при худшем сценарии будут затоплены. В связи с этим он порекомендовал жителям региона готовиться к эвакуации и вывезти из этой зоны детей, пожилых людей и животных.

Между тем одна из местных жительниц рассказала, что наводнение в Орске стало страшным явлением для нее, так как вода прибывала стремительно. Она уточнила, что уехала из города вместе с братом и снохой к родственникам.

"Я уехала до подтопления, вода уже прибывала махом. Жизнь прожила и не думала, что так будет. Говорят, там дома затопило по окна уже. Что теперь поделаешь", – объяснила она в беседе с телеканалом "360".

5 апреля в Орске Оренбургской области произошел первый прорыв защитной дамбы, позже случился второй прорыв. Для выявления возможных прорывов защитной дамбы в Орске специалисты МЧС применяют беспилотники.

В зоне подтопления в Орске, по последним данным, оказались уже более 6 тысяч жилых домов. Из подтопленных домов и территорий эвакуировались свыше 6 тысяч человек. Паводок затронул и Оренбург, где подтопило уже более 3,5 тысячи объектов и территорий. Эвакуировали с территорий 786 человек.

На место ЧП в Оренбургскую область уже прилетел глава МЧС РФ Александр Куренков, который на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС объявил в Оренбургской области ЧС федерального характера.

