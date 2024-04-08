08 апреля, 12:55Происшествия
Песков сообщил, что жители Орска стойко справляются с паводком
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Жители Орска в Оренбургской области мужественно переносят паводок, местные власти активно работают в зоне затопления, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Природа, к сожалению, принесла очень много неудобств гражданам. Граждане весьма стоически это переносят", – прокомментировал Песков.
По словам пресс-секретаря, Путин в ближайшее время не планирует посещать Орск. Президент следит за развитием ситуации.
"Вы знаете, что по поручению президента на место на выходных срочно вылетел Куренков (глава МЧС Александр Куренков. – Прим. ред.)", – подчеркнул Песков.
Критические паводки, возможно, еще не достигли своего пика. Ситуация продолжает развиваться. Сейчас не время ставить оценки, заключил пресс-секретарь.
5 апреля в Орске произошел первый прорыв дамбы, затем случился второй. Из подтопленных домов и территорий эвакуировались более 6 тысяч человек.
Работники МЧС используют беспилотники с целью обнаружения возможных прорывов дамбы. Паводок затронул и Оренбург. В городе подтопило более 3,5 тысячи объектов и территорий.
Перелив через дамбу зафиксировали в Новотроицке. Спасатели начали эвакуировать жителей с улицы Севастопольской. Уровень воды находится на отметке в 8,5 метра.
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