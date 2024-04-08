Жители Оренбуржья получат компенсацию за полную утрату жилья при паводке

Фото: телеграм-канал "Денис Паслер"

Жители Оренбургской области получат компенсацию за полную утрату жилья при паводке. Об этом заявил губернатор региона Денис Паслер, его слова передает ТАСС.

Он напомнил, что ранее общий ущерб оценивался в 21 миллиард рублей. Считалось количество домов, их площадь и цена квадратного метра, уточнил Паслер. Кроме того, люди, которые покинули свои дома и не находятся в пунктах временного проживания, смогут получать по 10 тысяч рублей в месяц в течение полугода, добавил губернатор.

В свою очередь, мэр Орска Василий Козупица на встрече с жителями сказал, что горожане, утратившие жилье из-за паводка, получат выплаты в размере стоимости строительства одного квадратного метра. Мэр подчеркнул, что ни один из пострадавших не останется без помощи властей.

Ранее сообщалось, что в Орске выявили 27 случаев кишечной инфекции, связанных с паводковой ситуацией. Министр здравоохранения региона Татьяна Савинова отметила, что у 9 из 27 пациентов лабораторно подтверждена норовирусная инфекция. По ее словам, сейчас это единственные медицинские последствия затопления города.

Первый прорыв дамбы произошел в Орске 5 апреля. Позже стало известно и о втором прорыве. Очередной прорыв дамбы в Орске произошел возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

Из подтопленных домов и территорий эвакуировались более шести тысяч человек. Помимо Орска, паводок затронул и Оренбург, где уже подтопило свыше 3,5 тысячи объектов и территорий.

На место ЧП в Оренбургскую область прилетал глава МЧС России Александр Куренков, который на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС объявил в регионе чрезвычайную ситуацию федерального характера.