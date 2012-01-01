Жительница Орска: вода начала подниматься за неделю до прорыва дамбы

5 апреля в городе Орске Оренбургской области произошел прорыв дамбы на реке Урал: из-за этого на сегодняшний день в регионе подтоплено уже 38 территорий, сообщили местные власти. Во всей области объявлен режим ЧС федерального характера. Как борются с последствиями стихии и что о случившемся говорят очевидцы – в нашем материале.

"Самый многоводный паводок за всю историю"

Прорыв дамбы произошел в Орске вечером 5 апреля. На следующий день в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области заявили, что сооружение было рассчитано на уровень реки Урал в 5,5 метра, а уже в субботу он составил 9,6 метра.

Примерно через сутки после первого прорыва случился еще один, а 8 апреля не справилась с напором и дамба в поселке Лесоторговом, из-за чего власти призвали местных жителей эвакуироваться.

В свою очередь, в пресс-службе областного правительства заявили, что днем 8 апреля уровень воды в Урале немного снизился, но при этом составил 956 сантиметров (в целом же водоемы региона за последние сутки прибавили в среднем от 8 до 30 сантиметров, добавили там).

Глава МЧС России Александр Куренков, который прибыл в регион по поручению Владимира Путина, объявил в области режим ЧС федерального характера. Губернатор Денис Паслер уже назвал паводок самым многоводным за всю историю.





Денис Паслер губернатор Оренбургской области Очевидно, что паводок 2024 года – самый многоводный за всю историю наблюдений в Оренбургской области. Мы продолжаем борьбу со стихией.

Более 6 тыс человек эвакуировали из подтопленных районов в Оренбургской области

На данный момент известно, что после разрушения дамбы в Орске обнаружили тела четырех человек, однако их смерть не связана с паводком, подчеркнули в мэрии во время беседы с РИА Новости. Еще восьмерых госпитализировали с кишечными инфекциями после употребления воды из-под крана, еще 10 получают амбулаторное лечение, сказали в Минздраве области. Из-за подобных инцидентов подачу воды в подтопленные дома в городе временно прекратили.

По словам мэра Орска Василия Козупицы, всего в городе затоплено 38 территорий (самая сложная ситуация в Советском районе) и почти семь тысяч жилых домов. Во всей Оренбургской области под воду ушли 10 168 домов и 18 471 приусадебный участок.

По факту обрушения дамбы возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе МЧС России предупредили, что волна паводка по реке Урал 8 апреля прошла пределы Орска и ожидается к 17-му числу в районе Оренбурга (по данным мэрии, уровень воды в реке уже в понедельник утром вырос на 21 сантиметр, составив 893, при опасном значении 930). Помимо этого, есть риск подтопления других регионов России и Казахстана. Уточняется, что в Тюменской области уже заблаговременно ввели режим ЧС, а в Курганской из-за паводков эвакуировали почти 600 человек.

В региональном главке МЧС добавили, что ситуация на реке Урал придет в норму не ранее 25 апреля.

"Стало по-настоящему страшно"

Жительница Орска Екатерина Максимчик рассказала ТАСС, что в микрорайоне Старый Город оказались затоплены практически все дома.





Екатерина Максимчик жительница Орска Дома залиты практически под крышу. <...> Утром мы быстро собрались и уехали, потому что очень быстро прибывала вода, течение очень сильное. Почти весь Старый Город затопило. Один пятак возле Преображенской церкви остался.

Другая местная жительница, Юлия, рассказала "Комсомольской правде – Оренбург", что ситуация с паводком начала становиться хуже еще за неделю до прорыва дамбы.

"Мой молодой человек каждый день ездил на работу и отправлял мне видео, как прибывает вода. В Старом Городе затопило сначала нижний мост, потом начало топить городской пляж. Вода постепенно становилась все выше и выше", – сказала она.

Власти Орска сообщили о новых угрозах подтопления города

При этом она призналась, что ЧП случилось для нее достаточно неожиданно.

"Стало по-настоящему страшно. Я находилась на работе, когда услышала вой сирен, и пришла в ужас. Мне позвонил молодой человек, который рассказал о том, что у нас началась эвакуация. А живу я от Старого Города совсем рядом, это наш Советский район. Было очень жутко. Ближе к ночи дамбу прорвало и начало затапливать близлежащие районы", – поделилась местная жительница.

Глава социального отдела Орской епархии Вячеслав Кочкин, который оказывает помощь эвакуированным во временных пунктах, сообщил изданию "Подъем", что спасатели и волонтеры работают слаженно, "как часы".

"Паники, конечно, никакой нет. Люди, которых спасли, в пунктах пребывания как-то более-менее чувствуют себя хорошо: тепло, питание есть, одежда есть, с домашними животными тут. Пока все слава богу. Лишь бы вода ниоткуда не пришла больше. Это пока самый страшный вопрос", – рассказал он.

Спасательные работы

Жители Орска стойко переносят последствия паводка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, Владимир Путин пока не планирует посещать Оренбургскую область, при этом он держит руку на пульсе.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Природа, к сожалению, принесла очень много неудобств гражданам. Граждане весьма стоически это переносят.

К утру 8 апреля из подтопленных территорий Оренбургской области эвакуировали 6 127 человек, из которых 1 478 – дети. Часть людей укрываются в 33 пунктах временного размещения, сказано в телеграм-канале правительства региона.

Судя по кадрам от МЧС и видео в соцсетях, спасатели и волонтеры эвакуируют с затопленных территорий не только людей, но и домашних животных. Например, около 40 хаски вывезли из питомника под Оренбургом.

"Около 40 собак эвакуировано. Их разместили по передержкам, отдали добрым людям на время", – сообщила ТАСС волонтер Дарья Буркатская, добавив, что двух собак пришлось отвезти в ветеринарную клинику.

В свою очередь, в мэрии Орска пообещали жителям решить вопрос передержки их питомцев.



Василий Козупица мэр Орска Животным поможем! Где разместить собак и кошек из подтопленных районов – после эвакуации этот вопрос остается открытым. Вместе с волонтерами, орскими бизнесменами определяем территорию, где будет организована передержка животных.

Необходимые стройматериалы – сетку, доски, поддоны для монтажа временных клеток – готовы предоставить местные строительные и торговые организации.

Одновременно с этим специалисты стараются восстановить прорванные дамбы, в том числе при помощи мешков с песком, щебня и гравия, рассказали местные власти.

Глава МЧС Александр Куренков во время посещения пунктов временного размещения заявил местным жителям, что всем пострадавшим окажут необходимую помощь.

"Вы не одни. Я здесь, чтобы поддержать вас. Вся необходимая помощь вам будет оказана", – подчеркнул он.

Власти организовали дежурство медработников, психологов, сотрудников УМВД и Росгвардии. Работу медучреждений в Орске контролирует прибывший в регион замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий. В магазины города завозят дополнительные партии хлеба и воды, подчеркнули в региональном Минсельхозе.



Обучение в школах Орска перевели на дистанционный режим

Учебный процесс в Орске организуют в дистанционном режиме. К ликвидации последствий прорыва дамбы привлекли 1 437 человек, 283 единицы техники, 15 беспилотных авиационных систем и 36 плавсредств, привели цифры в правительстве. Кроме того, Минобороны РФ задействовало на месте более 100 военнослужащих и 18 единиц спецтехники. В ведомстве уточнили, что также личный состав Ясненского ракетного соединения будет привлечен для проведения работ по укреплению береговой линии рек в области.

На фоне паводка в области началась вакцинация от вирусного гепатита А, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В МЧС заявили, что необходимо сдержать цены на продукты питания, предметы первой необходимости и стройматериалы. Кроме того, Александр Куренков заявил о необходимости ввести временный запрет на продажу спиртного.

Также местные власти уже получили 10 520 заявлений, из которых 7 320 – об оказании единовременной помощи пострадавшим от ЧС и 3 200 – о финансовых выплатах в связи с утратой имущества первой необходимости. Пока выплаты назначены по 276 случаям, отметили в правительстве Оренбургской области.

Компания "Согаз", которая является страховщиком владельца дамбы, готова возместить материальный ущерб пострадавшим от прорыва, если случай будет признан страховым. Банк России открыл горячую линию по вопросу кредитных каникул для пострадавших от прорыва дамбы, отметили в пресс-службе регулятора.