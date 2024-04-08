Железобетонный мост смыло течением в нацпарке "Бузулукский бор" в Оренбуржье

Фото: телеграм-канал "Бузулукский бор"

Железнодорожный мост через реку Боровку смыло течением в национальном парке "Бузулукский бор" в Оренбургской области, сообщает ТАСС.

В результате никто не пострадал. Отмечается, что этот мост связывал поселки в центральной части нацпарка, а также обеспечивал прямой проезд в экопарк "Царь-бор", в кемпинг "Шишкин лес", места отдыха "Холодные пруды" и "Озеро Студеное".

5 апреля в Орске произошел первый прорыв дамбы, затем случился второй. Очередной прорыв дамбы произошел возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

Из подтопленных домов и территорий эвакуировались более 6 тысяч человек.

Работники МЧС используют беспилотники с целью обнаружения возможных прорывов дамбы. Паводок затронул и Оренбург. В городе подтопило более 3,5 тысячи объектов и территорий.

В мэрии Оренбурга сообщили, что уровень воды в реке Урал за 6 часов увеличился на 21 сантиметр, до 893 сантиметров. Специалисты прогнозируют, что уровень воды превысит опасное значение – в ближайшие два дня ситуация будет только ухудшаться. Жителей Оренбургской области, находящихся в зоне подтопления, призвали покинуть свои дома.

Перелив через дамбу зафиксировали в Новотроицке. Спасатели начали эвакуировать жителей с улицы Севастопольской. Уровень воды находится на отметке в 8,5 метра.

На место ЧП в Оренбургскую область уже прилетел глава МЧС РФ Александр Куренков, который на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС объявил в Оренбургской области ЧС федерального характера.