В Орске 27 человек заболели кишечной инфекцией

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В Орске выявили 27 случаев кишечной инфекции, связанных с паводковой ситуацией, передает ТАСС, ссылаясь на министра здравоохранения Оренбургской области Татьяну Савинову.

"В целом мы, безусловно, связываем с паводковой ситуацией заболеваемость кишечной инфекцией, которая произошла у нас во втором квартале <...>. На данный момент у нас зарегистрировано 27 случаев кишечной инфекции", – сообщила Савинова.

Она отметила, что жителей эвакуировали из квартала, поэтому "как такового" эпидемического очага не наблюдается.

Министр также добавила, что из 27 только у 9 пациентов лабораторно подтвердилась норовирусная инфекция.

"<...> но даже без лабораторного подтверждения из-за самого факта проживания во Втором квартале и наличия определенной клиники мы считаем это одним очагом", – заключила глава Минздрава региона.

Савинова также добавила, что на данный момент – это единственные медицинские последствия затопления Орска.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что жители Орска в Оренбургской области мужественно переносят паводок, а местные власти активно работают в зоне затопления. Он также добавил, что по поручению Владимира Путина на место на выходных срочно вылетел глава МЧС Александр Куренков.

5 апреля в Орске произошел первый прорыв дамбы, затем случился второй. Очередной прорыв дамбы произошел возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

Из подтопленных домов и территорий эвакуировались более 6 тысяч человек.

Работники МЧС используют беспилотники с целью обнаружения возможных прорывов дамбы. Паводок затронул и Оренбург. В городе подтопило более 3,5 тысячи объектов и территорий.

В мэрии Оренбурга сообщили, что уровень воды в реке Урал за 6 часов увеличился на 21 сантиметр, до 893 сантиметров. Специалисты прогнозируют, что уровень воды превысит опасное значение – в ближайшие два дня ситуация будет только ухудшаться. Жителей Оренбургской области, находящихся в зоне подтопления, призвали покинуть свои дома.

Перелив через дамбу зафиксировали в Новотроицке. Спасатели начали эвакуировать жителей с улицы Севастопольской. Уровень воды находится на отметке в 8,5 метра.

На место ЧП в Оренбургскую область уже прилетел глава МЧС РФ Александр Куренков, который на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС объявил в Оренбургской области ЧС федерального характера.